Kingston (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft der USA mit Trainer Jürgen Klinsmann hat in der Qualifikation für die WM 2014 einen Rückschlag gerade noch verhindert. In Jamaika sorgte Brad Evans (90.+2) in der Nachspielzeit mit seinem ersten Länderspieltor für den wichtigen 2:1 (1:0)-Sieg beim Schlusslicht der Nord- und Mittelamerika-Qualifikationsgruppe.

Durch den zweiten Sieg im vierten Spiel verbesserten sich die Amerikaner in der Tabelle. Mit sieben Zählern ist das US-Team punktgleich hinter Costa Rica (1:0 gegen Honduras) Zweiter. Auch Mexiko, das in Panama nicht über ein 0:0 hinauskam, hat als Dritter sieben Punkte auf dem Konto. Am Mittwoch (04.08 Uhr MESZ) tritt das Klinsmann-Team in Seattle gegen Panama an.

Jozy Altidore, der in der vergangenen Woche beim 4:3-Sieg im Länderspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft in Washington das erste Tor erzielt hatte, brachte die USA auch in Kinston in Führung (30.). Jermaine Beckford (89.) glich kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit für die Gastgeber aus. Dann schlug Evans zurück.