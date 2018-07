Essen (dpa) - Karstadt-Vorstandschef Andrew Jennings will laut

"Bild am Sonntag" seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Er wolle solange bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist, berichtete die Zeitung. Das habe Jennings Karstadt-Eigentümer Nicolas Berggruen bei einem Treffen am vergangenen Dienstag in Essen mitgeteilt. Die Zeitung beruft sich auf Aufsichtsratskreise. Grund für die Trennung seien Differenzen über die Strategie zur Rettung der angeschlagenen Warenhauskette. Ein Unternehmenssprecher wies den Bericht zurück.

