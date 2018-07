Istanbul (dpa) - Zehntausende Türken haben sich auf dem Taksim-Platz in Istanbul zu neuen Protesten gegen Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan versammelt. Der Platz und die umliegenden Straßen seien noch voller als an den Abenden zuvor gewesen, weil sich viele Fußballfans den Demonstranten anschlossen, berichteten Augenzeugen. Für morgen Nachmittag rief die Taksim-Plattform zu einem großen Protest auf dem Platz auf. Kommende Woche will dann Erdogans islamisch-konservative Regierungspartei AKP zwei große Kundgebungen in Istanbul und Anklara organisieren.

