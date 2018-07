Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan zur Achtung der Bürgerrechte aufgerufen. Hintergrund sind die andauernden Demonstrationen in der Türkei. Die türkische Regierung könne jetzt zeigen, dass ihr die Herrschaft des Rechts und die Freiheitsrechte etwas gelten, sagte Westerwelle der "Welt am Sonntag". Ministerpräsident Erdogan habe eine besondere Verantwortung, die Lage zu beruhigen, sagte Westerwelle. Auf dem Taksim-Platz in Istanbul hatten sich auch gestern Abend wieder zahlreiche Menschen friedlich versammelt.

