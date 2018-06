Kabul (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle ist zu einem Besuch in Afghanistan eingetroffen. Zum Auftakt kam er in der Hauptstadt Kabul mit Staatspräsident Hamid Karsai zusammen. Wichtigste Themen sind der geplante Abzug der Bundeswehr-Kampftruppen sowie die Präsidentenwahl im nächsten Jahr.

Karsai, der bereits seit 2001 im Amt ist, darf dann nicht mehr kandidieren. Westerwelle betonte, die Bundesregierung werde trotz einer "schwierigen Lage" an den Abzugsplänen für die deutschen Soldaten konsequent festhalten.

Der Minister war zuvor mit einer Militärmaschine der Bundeswehr auf dem Flughafen von Kabul gelandet. Aus Sicherheitsgründen wurde der Besuch bis zur Ankunft geheim gehalten. Am Nachmittag stand die Weiterreise ins Nachbarland Pakistan auf dem Programm. Dort will Westerwelle als erster westlicher Außenminister den neuen Premierminister Nawaz Sharif treffen, der diese Woche vereidigt wurde.

Bei dem Gespräch mit dem afghanischen Präsidenten wollte Westerwelle nach Angaben aus seiner Umgebung weitere deutsche Unterstützung in Aussicht stellen, zugleich aber demokratische Fortschritte anmahnen. Dazu gehöre auch eine "glaubwürdige Ausrichtung" der Präsidentenwahl im April 2014, bei der über Karsais Nachfolge entschieden werde, hieß es.

Westerwelle ist seit annähernd einem Jahr das erste Mitglied der Bundesregierung, das den afghanischen Staatschef sieht. Seit einiger Zeit geht der Westen zunehmend auf Distanz zu Karsai, der für fehlende Fortschritte bei der Demokratisierung des Landes und Korruption mitverantwortlich gemacht wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bei ihren beiden jüngsten Afghanistan-Besuchen demonstrativ auf ein Treffen verzichtet.

Die Bundeswehr ist derzeit noch mit mehr als 4200 Soldaten in Afghanistan präsent. Bis Ende 2014 sollen die deutschen Kampftruppen - ebenso wie die anderen Kampfeinheiten des internationalen ISAF-Einsatzes - das Land jedoch verlassen. Die Nato will dann nur noch die afghanischen Sicherheitskräfte ausbilden und unterstützen. Deutschland bietet an, dafür bis zu 800 Soldaten zur Verfügung zu stellen. Aus anderen Ländern gibt es noch keine konkreten Zahlen. Zudem will Deutschland den Wiederaufbau Afghanistans jährlich mit bis zu 580 Millionen Euro unterstützen.

Auch bei dem Besuch in Pakistan wird die Entwicklung in Nachbarland eine wichtige Rolle spielen. Im Auswärtigen Amt hieß es dazu: "Wir wollen den politischen Neubeginn in Pakistan nutzen, um in Kabul und Islamabad dafür zu werben, ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufzuschlagen." An der Grenze zwischen beiden Ländern kommt es immer wieder zu Spannungen. Die Grenzregion gilt auch als wichtigstes Rückzugsgebiet für die islamistischen Taliban-Milizen.

Zudem will Westerwelle in Pakistan auf einen demokratischen Erneuerungsprozess hinwirken. Die neue Regierung müsse jetzt auch Wirtschafts- und Strukturreformen einleiten, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Sharif ist bereits zum dritten Mal Premierminister. Erstmals in der Geschichte der südasiatischen Atommacht gab es jedoch einen regulären Regierungswechsel in Folge von demokratischen Wahlen.

Für Westerwelle ist dies bereits der siebte Aufenthalt in Afghanistan in seiner Zeit als Außenminister. In Pakistan war er zuvor zweimal. Bei dem Afghanistan-Einsatz starben seit 2001 bereits 54 deutsche Soldaten. 35 davon kamen bei Angriffen und Anschlägen ums Leben.