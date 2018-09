Stockholm (dpa) - Mit einen Festbankett für royale und andere Gäste haben am Freitagabend in Stockholm die Feiern zur Hochzeit der schwedischen Prinzessin Madeleine begonnen.

Die 30-jährige Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia tritt am Samstag mit dem US-Investmentbanker Chris O'Neill vor den Traualtar. Der acht Jahr ältere Bräutigam behält auch nach der Heirat seinen bürgerlichen Namen und setzt seine Finanzgeschäfte in New York fort.

Das Brautpaar zeigte sich vor dem Galadiner im vornehmen Grand Hotel kurz der nur kleinen Menge von Schaulustigen. Insgesamt hält sich das öffentliche Interesse im Vergleich zur Hochzeit der älteren Schwester, Kronprinzessin Victoria (35), vor drei Jahren in deutlich engeren Grenzen. Victoria hatte im Juni 2010 den Fitnesstrainer Daniel Westling geheiratet. Hof-Pressechef Bertil Ternert meinte dazu in Stockholmer Medien, die Trauung des jüngsten der drei Königskinder sei im Gegensatz zum Jawort der Thronfolgerin 2010 eine "komplett private Angelegenheit".

Zur auffälligsten Erscheinung beim abendlichen Vorfest im Wintergarten des Grand Hotels wurde Ex-Model Sofia Hellqvist, die feste Freundin von Prinz Carl Philip, dem älteren Bruder Madeleines. Sie kam in einem knallgelben Kleid und zunächst an der Seite einer Freundin statt ihres Partners aus der Königsfamilie. Stockholmer Hofexperten werteten dies als Indiz, dass die dritte und abschließende Hochzeit mit einem der schwedischen Königskinder noch eine Weile auf sich wartenlassen dürfte.

Auf der Gästeliste stehen keine gekrönten Häupter aus anderen Ländern. Als ranghöchste Gäste sind Kronprinz Frederik aus Dänemark und der norwegische Thronfolger Haakon zur Trauung in der Schlosskirche am Samstagnachmittag dabei. Ohne ihren Ehemann Fürst Albert hat sich aus Monaco Fürstin Charlène angekündigt. Umgekehrt war Albert ohne Charlène zum Thronwechsel in die Niederlande gereist. Überhaupt nicht vertreten sind die Königshäuser Spaniens und der Niederlande. Als prominenteste Besucherin ohne royalen Titel steht in Stockholm die schwedische Sängerin Marie Fredriksson vom Pop-Duo Roxette auf der Gästeliste.

Die Hochzeit gilt auch protokollarisch als Privatangelegenheit der Königsfamilie, die alle Kosten ohne Staatszuschüsse allein trägt. O'Neill und Madeleine, die vierte in der Thronfolge, leben seit knapp zwei Jahren in New York zusammen. Dorthin war die Prinzessin geflohen, nachdem sie ihre erste Verlobung nach Berichten über einen Seitensprung des Stockholmer Anwalts Jonas Bergström gelöst hatte.

Das ZDF berichtet am Samstag von 15.05 Uhr bis 18.00 Uhr. Der Titel der Sondersendung: "Märchenhochzeit für Madeleine - Happy End für Schwedens Prinzessin".