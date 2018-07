Stockholm (dpa) - Prinzessin Madeleine (30) von Schweden und der US-Banker Chris O'Neill (38) haben geheiratet. Bei der Trauung in der Stockholmer Schlosskirche gaben sich beide am Samstag in ihrer jeweiligen Muttersprache das Eheversprechen.

Madeleine ist das jüngste der drei schwedischen Königskinder und hat den vierten Platz in der Thronfolge.

Unter den 400 Gästen waren neben der Königsfamilie samt Victorias kleiner Tochter Estelle der dänische Kronprinz Frederik und der norwegische Thronfolger Haakon. Ohne ihren Ehemann Fürst Albert kam Monacos Fürstin Charlène.

Madeleine und O'Neill leben seit knapp zwei Jahren zusammen in New York. Im vergangenen Jahr gaben sie ihre Verlobung bekannt. An der Trauung nahm neben König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia auch die Mutter des Bräutigams, Eva Maria O'Neill, teil. Madeleine trug ein Kleid von Valentino mit langem Schleier.

Zur Fahrt des Paares in der offenen Kutsche durch Stockholms sommerlich heitere Innenstadt erwartete der Hof zwischen 100 000 und 200 000 Zuschauer. In der derselben Kutsche hatten auch Madeleines Eltern bei ihrer Hochzeit 1976 und die ältere Schwester Kronprinzessin Victoria mit Prinz Daniel 2010 den Schaulustigen zugewinkt.

Das öffentliche Interesse an der auch protokollarisch deutlich bescheideneren Feier war deutlich geringer als vor drei Jahren bei Victoria. Das abendliche Hochzeitsfest auf Schloss Drottningholm am Malärsee findet unter Ausschluss der Medien statt.