Stockholm (dpa) - Bei strahlendem Sommerwetter läuft in Stockholm der Countdown für die Hochzeit von Prinzessin Madeleine (30). Sie heiratet den US-Investmentbanker Chris O'Neill (38). Wenn das Paar am späten Samstagnachmittag in einer offenen Kutsche durch die Stadt fährt, werden nach Schätzungen des schwedischen Hofes mehr als 100 000 Schaulustige erwartet.

Zur Hochzeit von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel waren vor knapp drei Jahren eine halbe Million Menschen gekommen. Prinzessin Madeleine hat den vierten Platz in Schwedens Thronfolge. Zur Trauung in der Schlosskirche und dem abendlichen Fest auf Schloss Drottningholm sind 400 Gäste eingeladen. O'Neill behält auch nach dem Ja-Wort seine britisch-amerikanische Staatsbürgerschaft und bekommt keinen Prinzentitel. Das Paar will wie bisher in New York leben.