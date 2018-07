Balve (SID) - Für Christian Ahlmann hat sich der Verzicht auf die Deutschen Meisterschaften zu Gunsten einer Teilnahme am Springen der Global-Champions-Tour in London gelohnt. Der Weltranglisten-Erste belegte in dem hoch dotierten Springen der weltweit gewinnträchtigsten Serie mit seinem Top-Pferd Taloubet den dritten Platz und war auf einen Schlag um 67.500 Euro reicher.

Es siegte der Brite Ben Maher mit Cella. Das Paar benötigte für seine Nullrunde im Stechen 30,58 Sekunden und strich ein Preisgeld von 148.500 Euro ein. Altmeister Nick Skelton absolvierte mit Big Star den Stechparcours in 31,85 Sekunden ohne Fehler, machte den britischen Doppelsieg perfekt und kassierte 90.000 Euro. Ahlmann hatte für seine Nullrunde 31,86 Sekunden benötigt.

Der viermalige Olmpiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) kam nach einem Abwurf im Umlauf auf Rang 13, seine Bereiter Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Monte Bellini und Marco Kutscher (Hörstel) mit Spartacus landeten auf den Rängen 33 und 37.