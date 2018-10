Köln (SID) - Bei den French Open in Paris treffen ab 15.00 Uhr im Traumfinale der Frauen die Nummer eins und zwei der Weltrangliste aufeinander. Top-Favoritin Serena Williams will elf Jahre nach ihrem bislang einzigen Triumph in Roland Garros erneut das Endspiel gewinnen. Titelverteidigerin Maria Scharapowa plant derweil, den Siegeszug der Amerikanerin nach 30 erfolgreichen Spielen in Serie zu stoppen.



Nach dem deutschen Doppelsieg in Monte Carlo haben Mercedes-Pilot Nico Rosberg und Weltmeister Sebastian Vettel beim Qualifying zum Großen Preis von Kanada die erste Startreihe im Visier. Nach der Reifen-Affäre seines Rennstalls rechnet Rosberg, der in Montréal seine vierte Pole Position in Folge anpeilt, genauso wie Vettel mit einer weiteren Schlüsselrolle der Pneus. Das dritte Training beginnt um 16.00 Uhr, im Anschluss startet das Qualifying um 19.00 Uhr.

WBO-Weltmeister Marco Huck verteidigt in Berlin seinen Titel im Cruisergewicht gegen den Briten Ola Afolabi. Auf die verbalen Tiefschläge im Vorfeld des Kampfes folgt nun der Schlagabtausch im Ring. Nach dem Sieg im ersten Aufeinandertreffen und dem umstrittenen Unentschieden im vergangenen Jahr soll der dritte Fight für klare Verhältnisse sorgen. Zusätzliche Brisanz bietet dabei das Duell der besten deutschen Box-Trainer Ulli Wegner und Fritz Sdunek. Beginn ist um 22.15 Uhr.