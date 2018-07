Münster (SID) - Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink hat mit seinem neuen Partner Sebastian Fuchs bei der Premiere in Deutschland die ersten Siege geholt. Beim Supercup-Turnier in Münster gewann das Duo aus Köln zunächst 2:0 (21:18, 21:13) gegen Valentin Begemann/Daniel Wernitz und im Anschluss ebenfalls 2:0 (21:17, 21:18) gegen Paul Becker/Aljoscha Grabowski.

Brink plagen weiterhin Oberschenkelprobleme. Wegen einer "fiesen Entzündung" hatte der 30-Jährige auf das Supercup-Turnier in der vergangenenen Woche in Hamburg verzichten müssen.

Vor dem Start in Münster waren Brink/Fuchs nur im Ausland angetreten. Nach den beiden Turnieren in Fuzhou und Shanghai (China) hatte das neue Team in Corrientes/Argentinien gespielt. Fuchs hatte Brinks langjährigen Partner Jonas Reckermann ersetzt.