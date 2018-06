IOC-Präsidentenamt: Spitzenverbände stehen hinter Bach-Kandidatur

Berlin (dpa) - Die Spitzenverbände des deutschen Sports haben sich geschlossen hinter die Kandidatur von Thomas Bach für das Amt des IOC-Präsidenten gestellt. "Wir haben einstimmig die Unterstützung beschlossen", sagte am Samstag in Berlin Rainer Brechtken, der den Vorsitz der zweitägigen Konferenz der Spitzensportverbände in der Hauptstadt innehat. "Ich habe mich sehr über das Ergebnis gefreut, und bin sehr dankbar für die Unterstützung der Verbände", betonte IOC-Kronprinz Bach. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hofft am 10. September auf der 125. Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees in Buenos Aires als Nachfolger von Jacques Rogge als IOC-Präsident gewählt zu werden.

Dressur-DM: Langehanenberg verteidigt Titel im Grand Prix Special

Balve (dpa) - Weltcup-Siegerin Helen Langehanenberg hat bei den deutschen Meisterschaften der Dressurreiter in Balve ihren ersten von zwei Titeln erfolgreich verteidigt. Die 31-Jährige aus Havixbeck wiederholte am Samstag im Grand Prix Special ihren Erfolg vom Vorjahr. Auf ihrem Top-Pferd Damon Hill siegte die Olympia-Zweite mit der Mannschaft überlegen mit 82,167 Prozentpunkten. Zweite wurde Isabell Werth aus Rheinberg mit Don Johnson (78,125) vor Anabel Balkenhol aus Rosendahl auf Dablino (76,292). Langehanenberg gilt auch als klare Favoritin für den Titel in der Kür am Sonntag.

Sanchez gewinnt Dauphiné-Etappe - Froome vor Gesamtsieg

Superdevoluy (dpa) - Olympiasieger Samuel Sánchez aus Spanien hat die vorletzte Etappe der Dauphiné-Rundfahrt gewonnen und damit seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim schweren Tagesabschnitt von Le Pont-de-Claix nach Superdevoluy über 187,5 Kilometer mit dem Aufstieg nach l'Alpe d'Huez verwies der Radprofi vom Rennstall Euskaltel-Euskadi den Dänen Jakob Fuglsang (Astana) und den Australier Richie Porte (Sky) auf die Ränge zwei und drei.

1860 München startet als erster Proficlub in die Saisonvorbereitung

München (dpa) - Nur drei Wochen nach Saisonende hat der TSV 1860 München als erster Club im deutschen Profifußball die Vorbereitung auf die neue Spielzeit aufgenommen. Bei Sonnenschein schickte Trainer Alexander Schmidt seine Mannschaft am Samstag auf den Trainingsplatz - mit dabei war auch der frisch verpflichtete Perspektivspieler Markus Schwabl (SpVgg Unterhaching).

Kanute Schubert holt dritte deutsche Medaille bei Slalom-EM

Krakau (dpa) - Sebastian Schubert hat bei der EM in Krakau die dritte Medaille für die deutschen Slalom-Kanuten eingefahren. Der 24-Jährige paddelte bei den Kajak-Einern am Samstag auf Platz drei und musste sich nur dem Tschechen Jiri Prskavec und Michael Kurt (Schweiz) geschlagen geben. Zuvor hatten Jan Benzien und Sideris Tasiadis bei den Canadier-Einern schon für einen deutschen Doppelsieg gesorgt. Bei den C1-Frauen schaffte dagegen keine deutsche Athletin den Sprung ins Finale. Die Slalom-EM in Polen hatte wegen der Folgen des Hochwassers erst mit einem Tag Verspätung beginnen können.

2:1-Sieg: Klinsmann-Team gewinnt in Nachspielzeit

Kingston/Boston (dpa) – Jürgen Klinsmann hat mit seiner US-Fußballnationalmannschaft knapp eine Blamage vermieden. Im Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiel gewannen die Amerikaner am Freitag (Ortszeit) in Kingston gegen Gastgeber Jamaika durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1.