Seoul (AFP) Nach monatelangen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben Pjöngjang und Seoul direkte Gespräche vereinbart. Diese sollten auf Arbeitsebene geführt werden und im Grenzort Panmunjom stattfinden, teilte das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium am Samstag mit. Das Treffen sei für Sonntag geplant. An ihm sollten je drei Delegierte beider Seiten teilnehmen. Ziel der Gespräche sei es, mögliche höherrangige Treffen vorzubereiten, erklärte das Ministerium in Seoul.

