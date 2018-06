Beirut (AFP) Die syrische Armee hat laut einem Bericht des Staatsfernsehens das letzte von den Rebellen kontrollierte Dorf in der Region um die westliche Stadt Kusseir eingenommen. Die Truppen hätten in Bueida al-Scharkija "Sicherheit und Stabilität wieder hergestellt", berichtete das staatliche Fernsehen am Samstag. Mitte der Woche hatte das Militär die lange von den Rebellen kontrollierte strategisch wichtige Kleinstadt Kusseir nahe der Grenze zum Libanon eingenommen. Die Aufständischen zogen sich daraufhin in umliegende Orte zurück, wo sich die Kämpfe in den vergangenen Tagen fortsetzten.

