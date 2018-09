Paris (dpa) - French-Open-Finalist Rafael Nadal hat seine Teilnahme am Rasenturnier im westfälischen Halle in der kommenden Woche abgesagt. Seine Ärzte hätten ihm empfohlen, nach Roland Garros eine Pause einzulegen, sagte Nadal laut des Turnierveranstalters in Halle. Der Übergang auf Rasen sei nicht einfach. Nach den letzten anstrengenden Monaten müsse er seine Turnierplanungen anders angehen, betonte der 27-Jährige. Morgen trifft Nadal im Endspiel von Paris auf seinen Landsmann David Ferrer.

