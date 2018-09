Weil am Rhein/Essen (dpa) - Ein Geisterfahrer ist auf der Autobahn 5 nahe Weil am Rhein in Baden-Württemberg frontal mit einem mit Schülern voll besetzten Reisebus zusammengestoßen.

Der 32 Jahre alte Geisterfahrer kam bei dem Unfall kurz vor 4 Uhr am Samstag ums Leben, wie die Polizei in Lörrach mitteilte. In dem Bus, in dem eine Berufsschulklasse aus Essen unterwegs war, wurden der 49-jährige Fahrer und ein Schüler nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Die Schüler sowie ihr Begleiter waren auf der Heimreise von einem Urlaub in Italien, wie die Polizei weiter berichtete. Sie wurden an eine Raststätte gebracht und betreut. Später sollten sie die Heimreise in einem Ersatzbus fortsetzen.

Die A5 war in nördlicher Richtung für mehrere Stunden voll gesperrt. Die näheren Umstände für die Falschfahrt sind laut Polizei noch unklar. Zuletzt hatte es in Deutschland immer wieder tödliche Unfälle mit Geisterfahrern gegeben.