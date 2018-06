Magdeburg (dpa) - Das Hochwasser hält die Menschen an Elbe und Donau nach wie vor in Atem. In Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen erreicht die Flut am Wochenende ihren Höhepunkt.

Der höchste Punkt der gewaltigen Flutwelle auf der Elbe bewegt sich nun auf Sachsen-Anhalt zu. Der Pegelstand in Magdeburg überschritt am Abend die 7,20-Meter-Marke und stieg weiter. Bundesweit stemmen sich 70 000 Feuerwehrleute und mehr als 11 300 Bundeswehrsoldaten gegen die Flut. Es ist weiter nicht klar, ob die Dämme dem tagelangen Druck der Wassermassen trotzen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.