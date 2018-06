Berlin (dpa) - In einigen Teilen der Hochwassergebiete in Ostdeutschland verschärft sich die Lage. Auf Magdeburg rollt eine gewaltige Flutwelle zu, in Sachsen strömt Wasser durch einen defekten Deich ins Land.

