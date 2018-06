Rom (SID) - "Enfant terrible" Mario Balotelli hat für sein Verhalten nach der Gelb-Roten Karte im Fußball-WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien (0:0) Reue gezeigt. "Meine Reaktion war nicht richtig, ich entschuldige mich bei meinem Team. Ich muss noch lernen", schrieb der Stürmerstar und "Bad Boy" bei Twitter. Zuvor hatte der 22-Jährige vom AC Mailand seine zahlreichen Kritiker noch über das Kurznachrichtenportal zurechtgewiesen: "Schreibt was ihr wollt, aber haltet doch beim Confederations Cup zu einer anderen Nation."

Im Spiel am Freitag in Prag war der Heißsporn nach zwei Verwarnungen binnen vier Minuten vom Platz geflogen (72.) und schlug auf dem Weg in die Kabine vor lauter Wut gegen eine Wand. In der Qualifikation für die WM 2014 in Brasilien liegen die Azzurri nach dem Remis mit 14 Punkten als Tabellenführer der Gruppe B und vier Punkten Vorsprung auf Bulgarien dennoch auf Kurs Richtung Endrunde.