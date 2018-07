Masar-i-Scharif (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle ist zu einem Kurzbesuch bei der Bundeswehr in Afghanistan eingetroffen. Im größten deutschen Feldlager Camp Marmal bei Masar-i-Scharif im Norden des Landes will sich der Minister über die Umsetzung des geplanten Truppenabzugs informieren. Der Minister nimmt dort auch an der Eröffnung eines neuen deutschen Generalkonsulats teil. Zudem wird der neue zivile Flughafen der Stadt eingeweiht. Das Projekt wurde aus Deutschland mit etwa 50 Millionen Euro mitfinanziert. Bis Ende 2014 sollen alle deutschen Kampftruppen Afghanistan verlassen.

