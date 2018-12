Montréal (dpa) - Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel startet heute beim Großen Preis von Kanada von der Pole-Position. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim fuhr in der Qualifikation die Bestzeit. Neben Vettel steht der Brite Lewis Hamilton im Mercedes in Montréal in der ersten Startreihe. Nico Rosbergs startet beim siebten Saisonlauf von Rang vier nach zuletzt drei Pole-Positionen hintereinander. Adrian Sutil aus Gräfelfing liegt auf Position acht.

Nico Hülkenberg geht als Neunter ins Rennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.