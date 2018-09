Köln (SID) - Von Montag an schlägt die Tennis-Weltelite beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen auf. Zum Auftakt trifft der Deggendorfer Daniel Brands in der ersten Runde auf den Tschechen Jan Hernych, Florian Mayer bekommt es mit dem Österreicher Martin Fischer zu tun. Mischa Zverev spielt gegen den Belgier David Goffin. Spielbeginn ist um 11.00 Uhr.

Die dritte Etappe führt die Radprofis bei der Tour de Suisse über 204,9 Kilometer von Montreux nach Meiringen. Altmeister Jens Voigt liegt in der Gesamtwertung als bester deutscher Fahrer auf Rang 48.