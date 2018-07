Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag seine deutliche Aufwärtsbewegung vom Freitag mit vermindertem Tempo fortgesetzt.

Händler begründeten die Gewinne mit starken Vorgaben aus Japan, wo der Nikkei-Index um knapp fünf Prozent hochschoss, sowie mit dem positiv interpretierten US-Arbeitsmarktbericht aus der Vorwoche.

"Die Arbeitsmarktdaten am Freitag in den USA waren wie warme Worte einer Mutter für ihr Kind", sagte Sarah Brylewski von Gekko Global Markets. Der Dax gewann weitere 0,64 Prozent auf 8307,69 Punkte, nachdem er am Freitag bereits um knapp zwei Prozent gestiegen war. Der MDax kletterte am Montag um 0,61 Prozent auf 13 931,60 Punkte und der TecDax legte um 0,62 Prozent auf 961,98 Punkte zu.

Nach Aussage von Gregor Kuhn vom Broker IG treibt die Hoffnung auf eine weiterhin expansive Geldpolitik der Federal Reserve die Kurse an. "Die US-Notenbank hat die Drosselung an eine US-Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent gekoppelt. Diese ist trotz einer weitergehenden moderaten Erholung am amerikanischen Arbeitsmarkt noch nicht in Sicht", ergänzte Kuhn.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich Telekom-Aktien nach einem Medienbericht über ein mögliches Interesse des japanischen Mobilfunkkonzerns Softbank an der US-Tochter T-Mobile USA um knapp eineinhalb Prozent. Positiv wirkte sich zudem aus, dass sich die Anteilseigner von insgesamt rund 38 Prozent des Telekom-Kapitals für die erstmals in dieser Form ausgeschüttete Aktiendividende entschieden haben. Stärker gefragt waren nur die Papiere des Medizinkonzerns Fresenius und dessen Dialyse-Tochter FMC mit Gewinnen von 1,56 bzw. 1,68 Prozent. Schwächster Dax-Wert waren RWE mit minus 0,72 Prozent.

Die Titel der Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück sowie des Erstversicherers Allianz endeten gegen den Markttrend im Minus. Die Branchenstimmung war aufgrund der Milliardenschäden wegen der Flutkatastrophe in Deutschland und Europa klar negativ. Bester Wert im MDax waren Wacker Chemie mit einem Plus von mehr als sieben Prozent. Die Papiere des auf die Halbleiter- und die Solarindustrie spezialisierten Unternehmens profitierten von einem positiven Analystenkommentar.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 sank zum Handelsschluss um 0,17 Prozent auf 2719,40 Punkte. Auch der CAC 40 in Paris und der Londoner "Footsie" schlossen knapp unter ihren Endständen am Freitag. Am US-Aktienmarkt stieg der Dow Jones zum europäischen Börsenschluss um 0,14 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,21 Prozent am Freitag auf 1,24 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,19 Prozent auf 134,03 Punkte. Der Bund Future büßte 0,05 Prozent ein auf 143,82 Punkte. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3209 (Freitag: 1,3260) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7571 (0,7541) Euro.