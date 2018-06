Peking (AFP) China setzt am Dienstag seinen langen Marsch zu einer eigenen Raumstation fort. Das Raumschiff "Shenzhou 10" werde um 11.38 Uhr MESZ mit drei Taikonauten an Bord zum Raumlabor "Tiangong 1" (Himmelspalast) aufbrechen, teilte der Sprecher des bemannten Raumfahrtprogramms, Wu Ping, am Montag mit. Während seiner 15tägigen Mission werde das Team um Generalmajor Nie Haisheng an das Testmodul andocken, es betreten und eine Reihe von Experimenten vornehmen. Mit an Bord ist laut dem Sprecher auch eine Frau, Wang Yaping, die zweite Taikonautin im All.

