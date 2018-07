Washington (AFP) Der nach Hongkong geflüchtete Enthüller des US-Spähprogramms PRISM, Edward Snowden, hofft mit politischem Asyl einer Strafverfolgung in den USA zu entgehen. Snowden sagte der "Washington Post" vom Montag, er bemühe sich um Asyl "in jedem Land, das an die Meinungsfreiheit glaubt". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Datensammlung der US-Geheimdienste in der kommenden Woche beim Berlin-Besuch von US-Präsident Barack Obama zur Sprache bringen.

