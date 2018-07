Berlin (AFP) Die Massenproteste in der Türkei haben Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan nach Ansicht des Bundesvorsitzenden der Grünen, Cem Özdemir, geschwächt. In Erdogans politischem Lager gebe es immer mehr Leute, die mit dem Führungsstil des Regierungschefs unzufrieden seien, sagte Özdemir nach einer Türkeireise am Montag dem RBB-Inforadio. "Erdogan erklärt alles zur Chefsache. Nur so kann doch die Frage, ob auf einem wichtigen Platz in einer Großstadt ein Einkaufszentrum entsteht und ob dafür Bäume abgeholzt werden, zur Überlebensfrage des Ministerpräsidenten werden", sagte Özdemir.

