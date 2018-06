Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe einen Fluthilfefonds wie bei den Überschwemmungen 2002 gefordert. Damals sei der Fonds mit sieben Milliarden Euro ausgestattet worden, was zur Hälfte von Bund und Ländern getragen wurde, sagte Steinbrück am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin. Eventuell lägen die Schäden diesmal sogar noch höher als bei der damaligen Flut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.