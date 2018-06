Peking (AFP) Deutsche Autos verkaufen sich in China weiterhin bestens: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres sei der Absatz von Fahrzeugen made in Germany um mehr als 20 Prozent gestiegen - und damit überdurchschnittlich, teilte der chinesische Herstellerverband am Sonntag mit. Insgesamt kletterten die Verkäufe von Januar bis Mai demnach um 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

