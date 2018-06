Berlin (AFP) Die SPD-Bundestagsfraktion wird noch in dieser Woche einen Untersuchungsausschuss zur Euro-Hawk-Affäre beantragen. Das teilte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier am Montag in Berlin mit. Verteidigungsminister Thomas de Maiziére (CDU) sei "offensichtlich nicht freiwillig bereit", umfassend zur weiteren Aufklärung beizutragen.

