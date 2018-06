Berlin (dpa) - Nordkoreanische Terroristen haben das Weiße Haus in Beschlag genommen. Mit brutaler Gewalt schalten sie die Armee aus. Nur ein Mann kann den gekidnappten Präsidenten im unterirdischen Bunker retten. Als loyal ergebener Geheimagent kennt "300"-Star Gerard Butler alle Schleichwege.

Nach dem Cop-Thriller "Gesetz der Straße - Brooklyn's Finest" meldet sich Hollywood-Regisseur Antoine Fuqua nun mit "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr" und mit brutaler Action und viel Patriotismus zurück. "Olympus" ist übrigens der Geheimcode des Secret Service für das Weiße Haus. Die Botschaft "Olympus ist gefallen" hat also nichts Gutes zu bedeuten.

(Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr, USA 2013, 120 Min., FSK ab 16, von Antoine Fuqua, mit Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett)

