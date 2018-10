Straßburg (AFP) Das Plenum des Europaparlaments wird Anfang Juli entscheiden, ob die parlamentarische Immunität der französischen Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Front National (FN), Marine Le Pen, aufgehoben wird. Dies gab am Montag die Vizepräsidentin des Rechtsauschusses, die Französin Françoise Castex, bekannt. Das Votum werde vermutlich am 2. oder 3. Juli in Straßburg stattfinden.

