Paris (AFP) In der Finanzaffäre um IWF-Chefin Christine Lagarde ist deren einstiger Bürochef aus ihrer Zeit als französische Finanzministerin in Polizeigewahrsam genommen worden. Der heutige Chef des Telekommunikationsriesen France Télécom/Orange, Stéphane Richard, wurde am Montag zur sogenannten Tapie-Affäre befragt, wie aus Justizkreisen in Paris verlautete. In der Angelegenheit wird der Staat nun als Nebenkläger auftreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.