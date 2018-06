Ingolstadt (dpa) - Marco Kurz geht seinen Trainerposten beim Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt mit "ambitionierten Zielen" an. Den Aufstieg wollte der 44-Jährige bei seiner Vorstellung aber nicht als Vorgabe schon für die kommende Saison ausrufen.

"Wenn man jetzt ausgibt, Ingolstadt muss, Ingolstadt will, wäre das nicht richtig. Es wäre zu viel Erwartungshaltung, zu viel Druck", erklärte Kurz. FCI-Sportdirektor Thomas Linke äußerte sich übereinstimmend: "Wir sehen uns nicht als Aufstiegsaspiranten im nächsten Jahr."

Die Zusammenarbeit der Oberbayern mit Kurz sei langfristig angelegt, wie Linke betonte. Dazu passe auch der Abschluss eines Dreijahresvertrages mit dem Nachfolger von Tomas Oral bis 30. Juni 2016. "Marco Kurz ist derjenige, der am besten zu uns passt", sagte Linke, der einst bei Schalke 04 mit Kurz als Profi zusammenspielte.

Kurz war erst am 2. April nach nur wenigen Monaten beim Bundesligisten 1899 Hoffenheim wegen Erfolgslosigkeit beurlaubt worden. Seine erfolgreichste Zeit als Coach erlebte der Ex-Profi beim 1. FC Kaiserslautern, mit dem er 2010 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. "Ich finde viel Charme in dieser Aufgabe", äußerte Kurz. Am Dienstag startet er mit dem Tabellen-13. der Saison 2012/13 in die Vorbereitung auf die im Juli beginnende neue Spielzeit.