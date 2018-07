Asunción (SID) - Gerardo Pelusso ist als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Paraguays zurückgetreten. Der Uruguayer zog damit die Konsequenz aus der 1:2-Niederlage seines Teams in der WM-Qualifikation gegen Chile am Freitag. Mit nur acht Punkten aus zwölf Spielen hat Paraguay praktisch keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Endrunde 2014 in Brasilien. Bei der WM 2010 in Südafrika war die "Albirroja" erst im Viertelfinale mit 0:1 am späteren Weltmeister Spanien gescheitert.

Pelusso hatte das Traineramt beim Finalisten der Copa America 2011 im Juni 2012 von Francisco Arce übernommen.