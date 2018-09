Porto (SID) - Paulo Fonseca wird Nachfolger von Vítor Pereira beim portugiesischen Fußball-Meister FC Porto. Wie der Klub am Montag mitteilte, unterschrieb der 40-Jährige einen Zweijahresvertrag. Fonseca hatte in der vergangenen Saison den Außenseiter FC Pacos de Ferreira überraschend auf Platz drei in Portugal geführt. Der zweimalige Meister-Trainer Pereira, der am Sonntag seinen Abschied verkündete, übernimmt in der kommenden Spielzeit den saudi-arabischen Klub al-Ahli.