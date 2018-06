Washington (SID) - Der amerikanische Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann muss im WM-Qualifikationsspiel der USA am Mittwoch (4.08 Uhr MESZ) in Seattle gegen Panama auf den Schalker Jermaine Jones verzichten. "Ich falle aus für das Spiel", twitterte der Mittelfeldspieler, der beim 2:1 am Samstag auf Jamaika eine Gehirnerschütterung erlitten hatte.

Klinsmanns Team liegt nach vier Spielen der Finalrunde mit sieben Punkten auf dem zweiten Platz - punktgleich mit dem Tabellenführer Costa Rica und dem Dritten Mexiko. Die ersten Drei qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2014 in Brasilien.