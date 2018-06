Paris (AFP) Der französische Baukonzern Vinci hat in der katarischen Hauptstadt Doha den milliardenschweren Zuschlag für den Bau einer U-Bahn-Linie erhalten. Der Auftrag über rund 1,5 Milliarden Euro ging an das von Vinci und dem katarischen Investmentfonds Qatari Diar gehaltene Konsortium QDVC, wie der Baukonzern am Montag in Paris mitteilte. Die 13,8 Kilometer lange U-Bahn-Linie soll den Flughafen von Doha mit dem historischen Stadtteil Mscheireb verbinden. Sie wird die erste von insgesamt vier U-Bahn-Linien, die für die Fußball-WM 2022 geplant sind.

