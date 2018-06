Washington (dpa) - Knapp 16 Monate nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen Jugendlichen Trayvon Martin hat in den USA der Mordprozess gegen den 28-jährigen Angeklagten begonnen. Vor Gericht in Sanford in Florida steht der Hispano-Amerikaner George Zimmerman. Er bestreitet nicht, dass er den 17-jährigen Trayvon erschossen hat. Im Prozess geht es um die Frage, ob er aus Notwehr handelte oder mit bedingtem Vorsatz - möglicherweise aus rassistischen Motiven. Zunächst stand in dem mit Spannung erwarteten Verfahren die Geschworenenauswahl an. Sie allein könnte sich über Tage hinziehen.

