Kingston (SID) - Im Schatten von Usain Bolt haben zwei jamaikanische Olympia-Medaillengewinner ihre 100-m-Bestzeiten gesteigert. Kemar Bailey-Cole, der bei Olympia in London zum Kreis der siegreichen 4x100-m-Staffel des Inselstaates zählte, steigerte sich bei regulärem Rückenwind auf 9,96 Sekunden. Dahinter war auch der 200-m-Olympiadritte Warren Weir in 10,02 so schnell wie nie zuvor.

100-m-Weltmeister Yohan Blake meldete sich nach knapp zweimonatiger Verletzungspause mit einem 200-m-Sieg zurück. Der Olympiazweite von London, der wegen einer Oberschenkelverletzung seit Mitte April pausiert hatte, twitterte nach seinen eher schwachen 20,72 Sekunden: "Wow, hab ich mich im Rennen eingerostet gefühlt."