Berlin/Mainz (dpa) - Nicht wegen der dicken Kritik nach dem Mallorca-Special am Samstag, sondern wegen der Fußball-WM 2014 wird es im nächsten Jahr keine Sommerausgabe der ZDF-Show "Wetten, dass..?" geben.

ZDF-Unterhaltungschef Oliver Fuchs gab auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa als Begründung das Fußballturnier in Brasilien an, das vom 13. Juni bis 13. Juli stattfindet.

In den vergangenen Jahren hatte das ZDF unregelmäßig zum Sommerbeginn Extra-Ausgaben seiner populären Unterhaltungsshow gezeigt, allerdings auch schon mal in Jahren, in denen große Fußballturniere wie die WM oder die EM liefen, zum Beispiel 2002, 2004 und 2010. Insgesamt kommt die Show jetzt nach dem vergangenen Samstag auf zehn Sommersendungen seit 1991.

Am Samstag hatte der Moderator Markus Lanz (44) seine erste Sommerausgabe in Palma de Mallorca präsentiert. Mit durchschnittlich 6,74 Millionen Zuschauern stellte er allerdings einen historischen Minusrekord für die Show auf.

Die Zuschauerzahl bewertete Fuchs wie folgt: "Saisonale Schwankungen, insgesamt geringere Sehbeteiligungen im Sommer oder sommerliches Wetter wie am Samstag machen die Quotendiskussion schwierig", sagte er. "28,4 Prozent Marktanteil für das Mallorca-Special sind trotz der geringeren Gesamtzuschauerzahl ein sehr guter Wert." Der Marktanteil sei so gut ausgefallen wie seit der dritten "Wetten, dass..?"-Show mit Lanz im Dezember nicht."

Doch das Quotentief hatte wohl auch weitere Gründe. Nicht alle Stars waren gekommen. Die Michael-Jackson-Kinder und "Baywatch"-Nixe Pamela Anderson hatten abgesagt. Vielleicht, weil Andersons Gagenforderungen nicht erfüllt wurden? Fuchs: "Da Pamela Anderson das Management gewechselt hat, gab es bei ihr Terminkollisionen, so dass Frau Anderson am Samstagabend leider nicht dabei sein konnte."

Als einziger internationaler Star saß der britische Schauspieler Gerard Butler auf der Mallorca-Couch, musste sich Eisklumpen in die Hose schütten und dabei den "Erlkönig" rezitieren. "Was auf der Baleareninsel an Peinlichkeiten geboten wurde, lässt vielmehr jede Ballermannsause wie Hochkultur erscheinen", kritisierte "Der "Tagesspiegel".

Das Publikum pfiff, als einer Publikums-Kandidatin eine Hawaii-Reise geschenkt wurde, obwohl sie nicht wie gefordert einen Limbo-Tanz aufs Parkett legen konnte. Die Arena buhte, obwohl "sonst eher die übertriebene Neigung besteht, auch den letzten Mist auf der Bühne toll zu finden und euphorisch zu beklatschen", schrieb die "Süddeutsche Zeitung". Und Lanz? Ihm sei nichts eingefallen.

"Bild.de" suchte unterdessen schon nach einem Lanz-Nachfolger und brachte ProSieben-Entertainer Stefan Raab ins Spiel, der auch unter den Gästen saß und mit ziemlich lockeren Sprüchen auffiel. Auch Lanz-Vorgänger Thomas Gottschalk (63) wird von den Lesern gefordert. Der aber hat sich erstmal für zwei Jahre exklusiv mit RTL über neue Showprojekte geeinigt. Ob der Kölner Sender fürs ZDF eine Ausnahme machen würde?

Das ZDF plant unbeirrt weiter: Am 5. Oktober wird Lanz in Bremen mit seiner zweiten "Wetten, dass..?"-Staffel starten. Im November geht's nach Halle (Saale), im Dezember nach Augsburg.