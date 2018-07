Berlin (dpa) - In der Neuauflage des Prozesses um die tödliche Prügelattacke gegen Jonny K. vor dem Berliner Landgericht hat der Hauptzeuge erklärt, Onur U. sei der Erste gewesen, der Jonny schlug. Auch andere Angeklagte hätten zugeschlagen, sagte der 29-Jährige. Jonny K. starb an Gehirnblutungen, nachdem er in der Nacht zum 14. Oktober 2012 am Berliner Alexanderplatz misshandelt worden war. Durch wessen Schlag sein Freund Jonny zu Boden ging, konnte der 29-Jährige nicht sagen. Die sechs Beschuldigten haben eine Verantwortung für den Tod des 20-Jährigen bestritten.

