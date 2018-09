Meiringen (SID) - Der slowakische Topsprinter Peter Sagan hat die dritte Etappe der 77. Tour de Suisse gewonnen und damit seinen bereits elften Saisonsieg eingefahren. Der 23-Jährige vom Team Cannondale setzte sich nach 204,9 km zwischen Montreux und Meiringen im Spurt einer vierköpfigen Spitzengruppe vor dem Portugiesen Rui Costa (Movistar), der die Rundfahrt im Vorjahr gewonnen hatte, und dem Tschechen Roman Kreuziger (Saxo) durch.

Vierter wurde der Schweizer Mathias Frank (BMC), der damit an der Spitze des Gesamtklassements den Australier Cameron Meyer (Orica) ablöste. Frank führt nun mit 23 Sekunden Vorsprung auf Kreuziger, Costa liegt weitere zwölf Sekunden zurück auf Platz drei.

Bereits beendet ist die Rundfahrt für Ryder Hesjedal. Der kanadische Giro-Sieger von 2012, bislang Zweiter im Gesamtklassement, stürzte schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige vom Team Garmin war schon im Mai als Titelverteidiger beim Giro d'Italia nach zwölf Etappen ausgestiegen.

Die vierte Etappe führt am Mittwoch über 174,4 km von Innertkirchen nach Buochs. Dabei stehen zwei Bergwertungen der zweiten Kategorie an. Die Tour de Suisse endet am kommenden Sonntag mit einem Zeitfahren am Flumserberg.