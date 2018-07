Berlin (dpa) - Nokia bringt sein neues Flaggschiff-Modell Lumia 925 am Montag in Deutschland als erstem Land weltweit in den Handel.

Das Smartphone mit Microsofts Betriebssystem Windows Phone 8 soll unter anderem bei Vodafone, der Deutschen Telekom und O2 sowie über den Internet-Provider 1&1 und bei Media Markt angeboten werden, wie Nokia mitteilte.

Nokia setzt bei dem Lumia 925, das sich optional mit entsprechendem Zubehör auch drahtlos aufladen lässt, vor allem auf verbessertes Design, neue Software-Features und eine leistungsfähige Kamera.

So soll das Handy dank neuer Kameralinsen-Technik selbst bei schlechten Lichtverhältnissen gute Bilder aufnehmen. Im freien Verkauf ohne Vertrag soll das Gerät 599 Euro kosten.

Mit dem neuen Lumia-Modell, das auch die schnelle Mobilfunktechnik LTE unterstützt, erhofft sich der finnische Handy-Hersteller, wieder zur Konkurrenz aufzuschließen.

Bislang rangiert Nokia mit seinen Lumia-Geräten beim Absatz weit hinter den Rivalen Samsung und Apple.