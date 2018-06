Berlin/New York (dpa) - Die US-Popsängerin Cyndi Lauper (59) hat für ihre erste Arbeit am New Yorker Broadway am Sonntagabend einen Tony-Award für die beste Musik eines Theaterstücks gewonnen.



"Ich möchte allen am Broadway danken, dass sie mich willkommen geheißen haben", sagte die sichtlich bewegte Musikerin ("Girls Just Want to have Fun") bei ihrer Dankesrede in der Radio City Music Hall in New York.

Lauper hatte die Musik für das Musical "Kinky Boots" geschrieben und produziert. Das Stück über die Beziehung zwischen einem Schuhmacher und einer Drag Queen räumte bei der Gala insgesamt sechs Preise ab.

