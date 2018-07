Los Angeles (AFP) Der US-Technologiekonzern Microsoft bringt die neue Version seiner Spielekonsole Xbox pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in die Regale. Microsoft teilte am Montag bei der weltgrößten Spielemesse E3 in Los Angeles mit, die Xbox One werde ab November in Deutschland und 20 weiteren Ländern erhältlich sei. Der Preis in Europa werde 499 Euro betragen.

