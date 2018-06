Vatikanstadt (AFP) Der Chef der anglikanischen Kirche, Justin Welby, reist am Freitag erstmals für ein Treffen mit Papst Franziskus in den Vatikan. Die Begegnung diene einer ersten Kontaktaufnahme, teilte der Vatikan am Montag mit. Welby werde von seiner Ehefrau Caroline begleitet und besuche auf eigenen Wunsch auch das Grab des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Laut Vatikan ist auch ein Gespräch mit dem Schweizer Kardinal Kurt Koch geplant, der dem Päpstlichen Rat für die Förderung der Einheit der Christen vorsteht.

