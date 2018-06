Wittenberge (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich ein Bild von der Hochwassersituation im Norden Brandenburgs verschafft. Merkel war mit einem Hubschrauber in Wittenberge gelandet und ließ sich zunächst in der Feuerwache über die Prognosen und die Vorbereitungen auf die Flut in der Region informieren. In Wittenberge wird morgen die Flutwelle der Elbe erwartet. Unklar war zunächst noch, ob sich ein Dammbruch in Sachsen-Anhalt in der Nacht zum Montag auswirken wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.