Wittenberge (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Opfern des Hochwassers weitere Unterstützung zugesichert. Der Bund werde die Menschen nicht im Stich lassen, sagte Merkel bei einem Besuch an der Elbe in Wittenberge in Brandenburg. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck betonte, die Lage sei stabil. Entwarnung gab es jedoch in Brandenburg noch nicht. Der Höhepunkt der Flutwelle soll Wittenberge morgen Mittag erreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.