Hannover (dpa) - Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil ist erstmals ins Hochwassergebiet an der Elbe gefahren. Die Lage sei sehr angespannt, sagte Weil in Lüneburg. Er will auch Hitzacker und Bleckede besuchen. In Hitzacker lag der Pegelstand am Morgen bei 8,08 Meter. Die Hochwasser-Lage in Magdeburg hat sich leicht entspannt. Ein vom Wasser bedrohtes Umspannwerk ist gesichert. Nach dem Bruch eines Elb-Deiches in Fischbeck hat sich die Hochwasserlage für Norddeutschland verschärft. Die Behörden sperrten eine Elbebrücke. Damit sind ICE-Hauptverbindungen unterbrochen.

