Nikosia (AFP) Mit einer wenig subtilen Aktion hat ein zyprischer Künstler deutlich gemacht, was er von dem internationalen Hilfspaket für sein Land hält: Vor der Zentralbank in Nikosia stellte Andreas Efstathiou 20 Gips-Toiletten mit aufgeklapptem Deckel auf, die nach seiner Überzeugung von hinten zudem wie Grabsteine aussehen. "Meine Kunst-Installation ist ein visueller Protest gegen all die schlimmen Dinge, die Zypern geschehen", sagte der 49-Jährige der zyprischen Nachrichtenagentur CNA. Passanten könnten die Symbolik seiner Installation sofort verstehen, fügte er hinzu.

